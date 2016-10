ORF 1 10:15 bis 10:40 Comedyserie Malcolm mittendrin Eine fast perfekte Familie USA 2000 Dolby Untertitel Merken Wegen einer Kakerlakenplage muss Malcolms Familie vorübergehend in einen Wohnwagen übersiedeln. Auf engstem Raum wird die Ehe von Hal und Lois auf eine harte Probe gestellt. Um der beengten Situation zu entfliehen, nimmt Malcolm einen Babysitter-Job bei den gut situierten Inksters an. Bald erkennt er, dass die scheinbar perfekte Familie gewaltige Macken hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frankie Muniz (Malcolm) Jane Kaczmarek (Lois) Bryan Cranston (Hal) Christopher Kennedy Masterson (Francis) Justin Berfield (Reese) Erik Per Sullivan (Dewey) Karim Prince (Stanley) Originaltitel: Malcolm in the Middle Regie: Jeff Melman Drehbuch: Maggie Bandur, Pang-Ni Landrum Kamera: Levie Isaacks Musik: They Might Be Giants Altersempfehlung: ab 12