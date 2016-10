ORF 1 04:05 bis 04:45 Krimiserie Unforgettable Gebrochene Herzen USA 2012 Stereo Untertitel 16:9 Merken Carrie und ihr Team untersuchen den Tod des Bankdirektors Jason Kubiak, der scheinbar aus einem Flugzeug in ein Baseballstadion gestürzt ist. Wie sich herausstellt, wurde er vor seinem Tod dazu gezwungen, seine eigene Bank auszurauben. Weiß Jasons Lebensgefährtin Sarah mehr über den Mord, als sie zugibt? Privat stehen für Carrie harte Zeiten an: Steve ist der Meinung, dass er als Mafia-Sprössling und sie als Kriminalbeamtin kein ideales Paar abgeben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Poppy Montgomery (Carrie Wells) Dylan Walsh (Detective Al Burns) Michael Gaston (Mike Costello) Kevin Rankin (Roe Saunders) Daya Vaidya (Nina Inara) Jane Curtin (Joanne Webster) Jackson Hurst (Steve Cioffi jr.) Originaltitel: Unforgettable Regie: Anna Foerster Drehbuch: Spencer Hudnut Kamera: Donald E. Thorin jr. Altersempfehlung: ab 12