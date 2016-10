ORF 1 01:55 bis 02:40 Krimiserie Fargo Die verschluckte Schuld USA 2014 Stereo Untertitel 16:9 Merken Milos (Oliver Platt) ist der Meinung, dass ihm die gegenwärtig schlimmen Dinge deshalb widerfahren, weil er in der Vergangenheit durch Zufall viel Geld gefunden und dieses dann eingesteckt hat. Um Milos in seinem Eindruck zu bestärken und den Ereignissen die Dimension einer biblischen Plage zu geben, lässt Malvo (Billy Bob Thornton) Hunderte von Heuschrecken im Supermarkt des Erpressten frei und imitiert so eine Heuschreckenplage. Derweil nimmt Grimly (Colin Hanks) Malvo in der Nähe von Milos Anwesen fest. Als Malvo beim Verhör vorgibt, ein Pfarrer aus dem Nachbarsort zu sein, wird er schnell wieder freigelassen. Mister Numbers und Mister Wrench haben inzwischen Lester (Martin Freeman) entführt, der aber mithilfe eines Teasers wieder entwischen kann. Bei der Flucht schlägt er einem Polizisten ins Gesicht, um verhaftet und somit in Sicherheit gebracht zu werden. Unglücklicherweise landen seine Entführer kurz darauf in derselben Gefängniszelle wie Lester. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Bob Thornton (Lorne Malvo) Martin Freeman (Lester Nygaard) Allison Tolman (Molly Solverson) Colin Hanks (Gus Grimly) Bob Odenkirk (Bill Olsen) Oliver Platt (Stavros Milos) Originaltitel: Fargo Regie: Randall Einhorn Drehbuch: Noah Hawley Kamera: Dana Gonzales Musik: Jeff Russo Altersempfehlung: ab 16