ORF 1 21:55 bis 22:40 Arztserie The Night Shift Das Romeo und Julia-Gesetz USA 2015 2016-10-10 01:15 Stereo Untertitel 16:9 Merken Ausnahmsweise scheint es eine ruhige Nacht im Krankenhaus zu werden. Nach einem Verkehrsunfall ändert sich das jedoch drastisch. Zwei Teenager und eine schwangere Frau werden eingeliefert. Bald stellt sich heraus, dass die Teenager heimlich geheiratet haben. Es dauert nicht lange und die aufgebrachten Eltern erscheinen in der Notaufnahme. Inzwischen muss sich Paul um die schrullige Mutter von einem der Geldgeber des Krankenhauses kümmern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eoin Macken (Dr. T.C. Callahan) Jill Flint (Dr. Jordan Alexander) Freddy Rodríguez (Michael Ragosa) Robert Bailey Jr. (Dr. Paul Cummings) Brendan Fehr (Dr. Drew Alister) Jeananne Goossen (Dr. Krista Bell-Hart) J.R. Lemon (Kenny) Originaltitel: The Night Shift Regie: Eriq La Salle Drehbuch: Zachary Lutsky Kamera: Lex DuPont Musik: Fred Coury

