ORF 1 20:15 bis 21:05 Krimiserie Detective Laura Diamond Laura und die Schmuggler USA 2015 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Eine hochschwangere Frau wird tot auf dem Bordstein aufgefunden. Das Baby kann gerade noch in letzter Minute gerettet werden. Die Zeugin am Tatort behauptet, das Opfer kurz zuvor zufällig gefunden zu haben. Zunächst gehen Laura und Jake davon aus, dass es sich um eine Prostituierte handelt, die von ihrem Zuhälter zu Tode geprügelt wurde. Doch dann stellt sich heraus, dass sie aus Nigeria eingereist ist und für ein Kartell gearbeitet hat, dass Rohedelsteine schmuggelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Debra Messing (Laura Diamond) Josh Lucas (Jake Broderick) Laz Alonso (Billy Soto) Janina Gavankar (Meredith Bose) Max Jenkins (Max Carnegie) Eric Sheffer Stevens (Scott Clark) Andrew Rothenberg (Dr. Nick) Originaltitel: The Mysteries of Laura Regie: Michael Schultz Drehbuch: Dean Lopata, Niceole R. Levy Kamera: Tim Norman Musik: Joey Newman Altersempfehlung: ab 12