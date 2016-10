ORF 1 14:10 bis 14:30 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Leben als Mann USA 2008 Stereo Untertitel Merken Dr. Kelso droht die Zwangspensionierung. Als Elliot das Spitz bekommt, überkommen sie sogleich fürchterliche Schuldgefühle. Ist sie doch mitverantwortlich dafür, dass mittlerweile jeder im Krankenhaus Kelsos richtiges Alter kennt. Zur Wiedergutmachung will Elliot erreichen, dass der ebenso gefürchtete wie gehasste Chefarzt seinen Posten behält. J.D. stößt sich neuerdings an Turks Machoallüren, die so gar nicht mit seinem Bemühen harmonieren, Sam ein möglichst gutes Vorbild zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Neil Flynn (Hausmeister) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Originaltitel: Scrubs Regie: Michael McDonald Drehbuch: Angela Nissel Kamera: Andrew Rawson Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12