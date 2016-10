ORF 1 12:05 bis 12:45 Jugendserie O.C., California Schuld und Sühne USA 2006 2016-10-11 08:55 Stereo Untertitel 16:9 Merken Volchok will sich stellen und bittet Sandy um Rechtsbeistand. Sandy versucht dies vor Ryan geheim zu halten, bis Volchok hinter Gittern ist. Summer kehrt Thanksgiving nach Hause zurück. Dort scheint sie jedoch alles an Marissa zu erinnern. Julie versucht inzwischen selbst einen Truthahn zuzubereiten, da sie von den Feierlichkeiten bei den Cohens ausgeladen wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Brody (Seth Cohen) Rachel Bilson (Summer Roberts) Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Melinda Clarke (Julie Cooper) Autumn Reeser (Taylor Townsend) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Originaltitel: The O.C. Regie: Michael Lange Drehbuch: J. J. Philbin Kamera: Buzz Feitshans IV, Buzz Feitshans Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 6