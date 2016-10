Nick 02:10 bis 02:30 Jugendserie Zoey 101 Aus Mädchen werden Jungs USA 2006 Merken Die Mädchen sonnen sich auf dem Dach des Jungenwohnhauses. Logan und Chase finden jedoch, dass sie nicht richtig entspannen können, wenn Mädchen in der Nähe sind: Sie wollen das Dach für sich alleine haben und sorgen dafür, dass Zoey und ihre Freundinnen gehen müssen. Aber so einfach geben die Mädchen sich nicht geschlagen: Mit Unterstützung von Quinn und Michael verwandeln sie Lola in einen Jungen namens Steve. So ausstaffiert soll Lola sich bei den Jungs einschleichen und beweisen, dass sie auch im Beisein von Mädchen ganz sie selbst sein können. Dustin liegt derweil mit Windpocken im Bett und lässt sich von der neuen Krankenschwester Shannon verwöhnen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Lynn Spears (Zoey Brooks) Paul Butcher (Dustin Brooks) Christopher Massey (Michael Barret) Erin Sanders (Quinn Pensky) Matthew Underwood (Logan Reese) Sean Flynn (Chase Matthews) Victoria Justice (Lola Martinez) Originaltitel: Zoey 101 Regie: Adam Weissman Drehbuch: Dan Schneider, Jason Gelles, Mike Haukom Musik: Michael Corcoran