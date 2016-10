Nick 22:20 bis 23:15 Serien Skins - Hautnah Sid GB 2007 Merken Sid will mit Cassie, die nach Schottland gegangen ist, chatten. Ohne dass Cassie es bemerkt, schaltet sie an ihrem Laptop die Webcam ein und Sid wird unfreiwillig Zeuge, wie Cassie zu Lachlan ins Bett steigt. Was Sid nicht weiß ist, dass Cassie derzeit bei einem schwulen Pärchen wohnt. Für Sid bricht eine Welt zusammen und Cassie ist für ihn gestorben. Sids Großvater Alex kündigt sich zu Hause an und sein Vater Mark steht Kopf, da er mit seinem Vater sehr schlecht als Recht auskommt. Mark bittet Liz für die Zeit, wo Alex da ist, nach Hause zu kommen, um seinem Vater gegenüber die heile Welt vorzugaukeln. Liz willigt ein, aber alle sind plötzlich von den Socken, als Alex mit seinem Schwager und dessen beiden Kindern vor der Tür steht. Zu allem Übel nisten sie sich auch noch für ein paar Tage ein. Liz, die in der Zwischenzeit einen Freund hat, muss diesem klarmachen, dass sie für drei Tage ausfällt. Dieser flippt aus und taucht im Haus von Mark auf und sorgt für Tohawobohu. Liz versucht ihren Freund zu beruhigen und verlässt das Haus. Alex, der für seinen Sohn Mark nur Gemeinheiten übrig hat, beleidigt ihn diesmal so stark, dass Mark sich vergisst und ihn rauswirft. Liz hängt wohl doch noch an Mark und gibt ihm zu verstehen, dass es für die beiden noch eine Chance gibt. Danach hat Mark mit seinem Sohn Sid noch ein klärendes Gespräch. Überglücklich sitzt er ins einem Wohnzimmerstuhl, trinkt einen Whiskey und raucht eine Zigarette. Aber das Leben ist brutal. Am nächsten Morgen wacht Sid auf, kommt ins Wohnzimmer und muss feststellen, dass sein Vater tot ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Dempsie (Chris) Mitch Hewer (Maxxie) Nicholas Hoult (Tony) Larissa Wilson (Jal) Dev Patel (Anwar) Hannah Murray (Cassie) Mike Bailey (Sid Jenkins) Originaltitel: Skins Regie: Minkie Spiro Drehbuch: Jamie Brittain, Jamie Brittain, Bryan Elsley Musik: Fat Segal, Matt Simpson Altersempfehlung: ab 16