Nick 16:15 bis 16:40 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Folge: 181 Lizenz zum Mixen / Thaddi-Baby USA 2012 Merken SpongeBob erfährt, dass seine Milchshake-Lizenz abgelaufen ist, also muss er wieder auf die Milchshake-Akademie./ Thaddäus stößt sich den Kopf und verhält sich danach wie ein Baby. SpongeBob und Patrick müssen sich also um ihn kümmern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants