Nick 07:50 bis 08:20 Trickserie SpongeBob Schwammkopf Dem Hotelier ist nichts zu schwer / Mrs. Puff, Sie sind gefeuert USA 2006 Merken Mr. Krabs hat einen neuen Plan, um noch mehr Geld zu verdienen: Er verwandelt die "Krosse Krabbe" in ein Hotel der Extraklasse, in dem den Kunden alle Wünsche von den Augen abgelesen werden. Zuständig dafür sind selbstverständlich SpongeBob und Thaddäus. Die beiden werden von den versnobten Gästen so lange mit Extrawünschen und Beschwerden bombardiert, bis Thaddäus völlig entnervt seinen Job kündigt. Am nächsten Tag kehrt er als Gast zurück - und bringt Mr. Krabs mit seinen absurden Forderungen an den Rand des Wahnsinns? SpongeBobs Versuche, endlich seinen Bootsführerschein zu machen, sind gründlich daneben gegangen. Er ist so oft durchgefallen, dass er damit sogar einen neuen Rekord aufgestellt hat. Seine Bootslehrerin Mrs. Puff wird von ihren Chefs dafür verantwortlich gemacht und hochkant rausgeschmissen. SpongeBob fühlt sich schuldig und versucht zu beweisen, dass Mrs. Puff keine Schuld trifft. Er ist einfach von Natur aus ein schlechter Bootsfahrer... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: SpongeBob SquarePants Regie: Alan Smart Altersempfehlung: ab 6

