ORF 3 23:45 bis 00:35 Dokumentation Was wir wirklich tragen - Unsere Kleidung A 2016 2016-10-10 03:15 Stereo 16:9 Zurück zum Ursprung heißt es heute bei der Kleidung. Nach der Ernährung haben die kritischen Konsumentinnen und Konsumenten die Bekleidung für sich entdeckt: wie sie hergestellt wird, was drinnen ist und wofür man eigentlich zahlt. Die ORF III Neuproduktion zeigt, wie sich der allgemeine Trend zur Natürlichkeit auf dem österreichischen Kleidermarkt nach und nach durchsetzt. Giftige Farben und undurchsichtige Fabrikationsmethoden sind out, Bio und kontrollierte Herstellung sind in. Originaltitel: Was wir wirklich tragen - Unsere Kleidung