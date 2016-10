ORF 3 21:55 bis 22:55 Dokumentation Gift in der Kleidung 2016-10-10 01:25 Stereo 16:9 Merken Gift scheint ein selbstverständlicher Bestandteil unserer Kleidung zu sein. Zu diesem Eindruck muss man bei Ansicht dieser Dokumentation kommen. Viele Marken, die bei uns verkauft werden, lassen im asiatischen Billiglohnraum fertigen. Entgegen allen anderslautenden Behauptungen ist dort der Einsatz von verbotenen Chemikalien gang und gäbe. Am Import und Verkauf dieser Ware hat das kaum noch jemanden gehindert. Regisseurin Sophie Bonnet zeigt die Praktiken in ihrem Film auf und schildert dabei auch die beschämenden Arbeitsbedingungen, unter denen unser Gewand hergestellt wird. In Google-Kalender eintragen

