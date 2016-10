ORF 3 18:10 bis 19:00 Dokumentation Flüsse der Welt: Okavango - Der Fluss der Krokodile F 2010 2016-10-11 17:20 Stereo 16:9 Merken Der in Angola entspringende Okavango fließt durch Namibia und endet in der Kalahari-Wüste von Botsuana. In dieser Region ohne jegliche Erhebung teilt er sich in Hunderte von mäandernden Kanälen mit vielen Inseln. Die Tatsache, dass der rund 1.800 Kilometer lange Fluss nie das Meer erreicht, sondern in der Wüste versickert, ist einem seltenen geologischen Phänomen geschuldet: Der Boden der Kalahari ist so porös, dass er das Wasser des Okavango aufsaugt. Dadurch wird die an sich vollkommen dürre Region bewässert und fruchtbar gemacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Les fleuves du monde