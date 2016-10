ORF 3 15:50 bis 16:35 Dokumentation Universum History Stonehenge - Rituale aus der Steinzeit Stonehenge (1/2) - Rituale aus der Steinzeit A 2014 Stereo Untertitel 16:9 Merken Seit Jahrhunderten beschäftigen die geheimnisvollen Steinkreise von Stonehenge die Menschen. Sie sind Europas berühmtestes prähistorisches Monument, ein Weltkulturerbe, das für Millionen einen Anziehungspunkt darstellt. Vier Jahre hat ein österreichisch-britisches Expertenteam daran gearbeitet, das Rätsel um die Steinkreise zu lösen. Der Einsatz von High-Tech-Methoden made in Austria ermöglichte faszinierende Einblicke in die Entstehungsgeschichte von Stonehenge und brachte Sensationelles zutage: Stonehenge war um ein Vielfaches größer als gedacht - die mysteriösen Steinkreise sind nur das Zentrum eines riesigen Kultplatzes ungeahnten Ausmaßes. Eine Dokumentation von Jeremy Turner und Klaus Feichtenberger In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Universum History