ORF 2 02:25 bis 03:00 Magazin les.art Ehrengastland der Frankfurter Buchmesse: Flandern und die Niederlande / Besuch im Literaturarchiv Marbach A 2016 Stereo 16:9 Merken Christian Ankowitsch begrüßt diesmal wieder zwei hochkarätige Gäste: die Büchner-Preisträgerin Sibylle Lewitscharoff und den Journalisten, Historiker und Autor Philipp Blom. Die Frage danach, welche Funktion der Literatur und damit der Kunst in Krisenzeiten wie den unseren zukommen kann, wird eine ebenso zentrale sein, wie die nach den Tabus und Bruchstellen der Gegenwart. Weiters wird sich die "les.art" mit dem diesjährigen Ehrengastland der Buchmesse - Flandern und die Niederlande - in Form eines ausführlichen Beitrags über den politisch wie literarisch engagierten Eröffnungsredner Arnon Grunberg und seine jüngste Arbeit auseinandersetzen. Außerdem auf dem Programm: eine Reise ins traditionsreiche Literaturarchiv Marbac, wo aktuell eine Begleitausstellung zu Sibylle Lewitscharoffs jüngstem Roman zu sehen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christian Ankowitsch Gäste: Gäste: Sibylle Lewitscharoff (Büchnerpreisträgerin), Philipp Blom (Journalist und Historiker) Originaltitel: les.art