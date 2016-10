ORF 2 12:15 bis 13:00 Magazin Bürgeranwalt Der umgestürzte Baum / Unter Beschuss - nachgefragt / Entlassung gerechtfertigt? A 2016 Stereo 16:9 Merken Der umgestürzte Baum Auf einem Parkplatz der Stadt Klosterneuburg ist vor zwei Jahren ein Baum umgefallen und hat das Auto einer tschechischen Pflegerin stark beschädigt. 2.500 Euro hat sie für die Reparatur aus der eigenen Tasche bezahlt und versucht seither von der Stadt die Kosten ersetzt zu bekommen. Doch die Stadt Klosterneuburg hat die Kontrolle der Bäume an eine Firma übergeben und sagt, sie sei nicht haftbar. Frau L. solle sich an die Firma wenden, doch auch deren Versicherung will nicht zahlen. Unter Beschuss - nachgefragt Der "Bürgeranwalt" hat vor einem Jahr über Selbstschussapparate berichtet, die im burgenländischen Seewinkel die Stare von den Weintrauben fernhalten sollen und Anrainer ziemlich nerven. Volksanwältin Gertrude Brinek hatte damals gefordert, die Bürgermeister müssten dafür sorgen, dass diese Apparate nicht eingesetzt werden. Haben sich die Gemeinden an die Landesverordnung gehalten? Entlassung gerechtfertigt? 83 Volkschulkinder in Begleitung von sieben Eltern wurden von ihren Lehrerinnen bei geschlossenem Schranken über einen Bahnübergang gelotst. Nachdem die Geschichte an die Öffentlichkeit gelangte, wurden drei der Lehrerinnen vom Stadtschulrat entlassen. Eine von ihnen klagt nun den Stadtschulrat, sie möchte unbedingt wieder arbeiten dürfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Peter Resetarits Originaltitel: Bürgeranwalt