ORF 2 06:10 bis 06:30 Magazin Guten Morgen Österreich Fledermäuse / "Bye bye, Liebeskummer" A 2016 Stereo Live 16:9 Merken Im Tagesthema dreht sich alles um Fledermäuse, Forscherin Dr. Friederike Spitzenberger ist dazu beim GMÖ-Studio in Lockenhaus zu Gast. Am "Tag der seelischen Gesundheit" geht es um "Bye bye, Liebeskummer". Stargast ist Schauspielerin und Komödiantin Angelika Niedetzky. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Eva Pölzl, Martin Ganster Gäste: Gäste: Dr. Friederike Spitzenberger (Forscherin), Angelika Niedetzky (Schauspielerin und Komödiantin) Originaltitel: Guten Morgen Österreich

