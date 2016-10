Schweiz 1 12:15 bis 12:45 Reportage Mini Beiz, dini Beiz Restaurant Adler, Kappel am Albis CH 2016 Stereo HDTV Merken Im Adler kommt gemäss Wirtin Renata Schönbächler, 55, jeder auf seine Kosten. Deshalb ist die Klientel sehr unterschiedlich, von Handwerks- bis zu Geschäftsleuten. Im Herbst und im Winter bietet der Adler jeden Monat einen Ländlerabend. Die ältere Generation fühlt sich in der Zeit zurückversetzt und wie in jungen Jahren. Der Rentner Reini Vorburger, 72, hat das Lokal bei einem Feierabendbier vor 20 Jahren kennengelernt - und ist seither ein Stammgast. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mini Beiz, dini Beiz