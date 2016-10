Schweiz 2 03:45 bis 04:30 Actionserie Chicago P.D. Jetzt geht immer vorbei USA 2014 Dolby Digital HDTV Merken Hank hat seinem Sohn Justin einen Job verschafft, mit dem er den Wiedereinstieg nach seiner Inhaftierung schaffen soll. Justin scheint von Hanks Wahl nicht gerade begeistert. Das Wiedersehen von Vater und Sohn wird von einem Notruf unterbrochen. Eine Party im Haus des Kunsthehlers Dean Masters ist ausser Rand und Band geraten. Er hat sich eine Geisel genommen und droht sie zu erschiessen, als die Polizei sein Haus stürmt. Zwar kann Hank mit seinem Team die Geisel retten, doch Masters nimmt sich an Ort und Stelle das Leben. Es wird angenommen, dass Masters nicht nur mit gestohlener Kunst gehandelt, sondern auch selbst Fälschungen hergestellt hat. Hank zweifelt aber daran, dass ihn sein Schuldgefühlt zum Selbstmord verleitet hat. Sein Team nimmt die Ermittlungen auf um herauszufinden, wovor Masters mehr Angst gehabt hat als vor dem eigenen Tod. Sie finden heraus, dass Masters in einen Geldfälscherring verwickelt war. Die Spur führt geradewegs in eine Freikirche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Beghe (Hank Voight) Jon Seda (Antonio Dawson) Sophia Bush (Erin Lindsay) Jesse Lee Soffer (Jay Halstead) Patrick John Flueger (Adam Ruzek) Marina Squerciati (Kim Burgess) Laroyce Hawkins (Kevin Atwater) Originaltitel: Chicago P.D. Regie: Mark Tinker Drehbuch: Denitria Harris-Lawrence Musik: Atli Örvarsson Altersempfehlung: ab 16