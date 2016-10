Anixe HD 20:15 bis 21:15 Actionserie HeliCops - Einsatz über Berlin Blackmail D 1998 Merken Der Pharmaunternehmer Peter Weiss wird entführt. Seine Frau soll eine Million Mark Lösegeld zahlen. Die HeliCops glauben an den Racheakt eines Mitarbeiters. Nur Jenny hat einen anderen Verdacht: Sie vermutet, dass Frau Weiss ihren Mann beseitigen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christoph M. Ohrt (Charly von Schumann) Doreen Jacobi (Jenny Harland) Felix Bresser (Peter Weiss) Valeria Cavalli (Karen Weiss) Brigitte Karner (Dr. Claudia Jokostra) Originaltitel: Helicops - Einsatz uber Berlin Regie: Gabriele Heberling Drehbuch: Lorenz Lau-Uhle Kamera: Daniel Koppelkamm Musik: Chris Weller Altersempfehlung: ab 12