Anixe HD 18:00 bis 18:30 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Die Feindschaft zwischen Georg Steinfeld und Werner Metz erhält neue Nahrung, als es Metz gelingt, Janosch auf seine Seite zu ziehen. Georgs Versuch, in Metz' Vergangenheit zu recherchieren, schlägt vorerst fehl ... Paolo will das Sorgerecht für Lara bekommen, doch dazu braucht er die Einwilligung von Laras verschwundener Mutter. Plötzlich steht sie im "TreMono". Schauspieler: Ludwig Schütze (Georg Steinfeld) Patrick Gräser (Janosch Steinfeld) Yvonne Schönherr (Raffaela Steinfeld) Erik Voß (Harry Grosz) Bert Stevens (Hubert Zapf) Angelika Steinborn (Veronika Zapf) Holger Doellmann (Lämmle) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Michael Ammann Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Michael Westhofen Musik: Loy Wesselburg