Geliebte Schwestern D 1997 Tommy und Raffaela haben sich heimlich in der Beck-Wohnung getroffen, doch die Erinnerungen an die schlimmen Tage mit Grabow lassen Raffaela in Panik fliehen. Tommy bleibt - von Schuldgefühlen geplagt - zurück. Da schalten sich die beiden Mütter ein ... Karen findet Lara und den schwerverletzten Zapf im Westflügel des AH, Zapf wird verarztet. Die Lage für Lara und Paolo scheint nun völlig aussichtslos. Schauspieler: Johnny Müller (Paolo Vicari) Mareike Fell (Michaela "Micki" Beck) Erik Voss (Harry Grosz) Lilia Lehner (Lara Zapf) Franziska Grasshoff (Sarah Steinfeld) Ivonne Schönherr (Raffaela Steinfeld) Daniel Hartwig (Tommy Beck) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Herwig Fischer Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Manfred Scheer