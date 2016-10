Anixe HD 06:00 bis 06:30 Dokumentation Super Senses - Tierische Superkräfte Geschmack und Geruch USA 2014 Merken In dieser Episode von "Super Senses - tierische Superkräfte" untersuchen wir, wie so manches schmeckt, und wie entscheidend der Geruch aus Sicht der Tiere ist. Ihr Geruchssinn erkennt sogar Geruchsstoffe, die durch die Luft getragen werden. Bei Säugetieren sind die Geschmacksrezeptorzellen auf der Zunge verteilt. Bei anderen Kreaturen können sie sich an einigen ziemlich seltsamen Orten befinden. Spezies: Klapperschlange, Tapir, Lachs, Bolaspinne In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Senses

