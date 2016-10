BonGusto 18:20 bis 18:45 Magazin Get fresh with Al Brown South Aukland NZ 2013 Merken Al findet eine Fülle bunter Farben auf dem berühmten Otara-Markt. Im bietet sich ein Anblick, bei dem er glatt ins Schwärmen gerät. Als er sich loseisen kann, macht sich Al auf in Richtung Süden. Pukekoe ist das Ziel seines Ausflugs. Die verschiedenen Kulturen, die hier aufeinander treffen, inspirieren ihn zu einem Multi-Kulti-Menü. Das Aukland-Menü: Vorspeise: Kokoda-Barsch mit Avocado Hauptspeise: Hähnchen-Curry mit Tomatenrelish und Fladenbrot Dessert: Milchreis mit Vanille und tropischen Früchten In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Get fresh with Al Brown