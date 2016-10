BonGusto 12:00 bis 12:30 Unterhaltung Bill's Kitchen - Ein Australier in London Street Food GB 2013 Merken Die Londoner fragen Bill oft, warum er ins trübe London gezogen sei, als sei es die seltsamste Wahl, die einer aus dem sonnigen Sydney stammend, machen könne. "Ganz einfach: da ist diese ansteckende Energie und nirgendwo ist die Begeisterung größer, wenn's ums Essen geht. Ich liebe Londons Vielfalt, wo so viele verschiedene Kulturen zusammenkommen und so ständig neue Ideen entstehen. Ganz groß im Trend ist ja im Augenblick 'Street Food'." Vieles von dem, was Bill zu Hause kocht, wird durch seine Leidenschaft fürs Reisen und für die Speisen, die er auf den Straßen entdeckt, beeinflusst. In dieser Folge plant Bill ein kleines Straßenfest für ein paar Freunde mit Rezepten, die seine größten 'Street Food'-Erinnerungen widerspiegeln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bill?s Kitchen: Notting Hill