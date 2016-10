Super RTL 20:15 bis 21:10 Krimiserie Lie To Me Undercover USA 2009 Stereo HDTV Merken Dr. Cal Lightman und Dr. Gillian Foster werden von der Polizei bei den Ermittlungen in einem Fall hinzugezogen, der in der Öffentlichkeit großes Aufsehen erregt. Die beiden Polizisten Eric Kuransky und Adam Duke hatten Andre Ricks, einen afroamerikanischen Jugendlichen, verfolgt, weil sie ihn für einen Drogendealer hielten. Die Verfolgungsjagd endete auf dem Dach eines Wohnhauses, als Andre angeblich eine Waffe zog und Officer Duke in Notwehr auf ihn schoss, woraufhin Andre vom Dach des Gebäudes stürzte. Nun liegt Andre mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Da sich der Zwischenfall in einem von Afroamerikanern dominierten Viertel ereignete, kommt es zu massiven Protesten in der Bevölkerung. Cal und Gillian werden hinzugezogen, um möglichst schnell zu klären, ob die beiden Polizisten tatsächlich die Wahrheit sagen oder ob die Tat möglicherweise einen rassistischen Hintergrund hat. Sofort nach seinem ersten Gespräch mit den Beamten kommt Cal zu dem Schluss, dass der Schütze Duke den Vorfall wahrheitsgemäß schildert, wohingegen sein Partner Kuransky offensichtlich etwas zu verbergen hat. Seltsam ist nur, dass beide Polizisten exakt dieselbe Version der Schießerei erzählen. Erst als Cal am Abend von zwei FBI-Agenten in die Zentrale der Bundespolizei gebeten wird, dämmert ihm, worin der Grund dafür liegen könnte: Kuransky ist ein FBI-Agent, der undercover in den Reihen der Polizei ermittelt. Offenbar gibt es unter den Beamten einen Schläfer, der einen terroristischen Anschlag plant. Unterdessen gerät Eli Loker gehörig ins Schwitzen. Die Lightman Group wird wegen eines alten Auftrags zu Schadensersatz verklagt. Damals ging es um Joseph Hollin, einen Vermögensverwalter, der nach eigenen Angaben Gelder veruntreut hatte. Gillian hatte jedoch herausgefunden, dass die Schuldige in Wahrheit Hollins Tochter war. Gillian hatte daraufhin einen Deal mit Hollin ausgehandelt, der vor allem im Interesse der Anleger war. Doch Eli wollte Hollins Tochter nicht davonkommen lassen und zeigte sie hinter Gillians und Cals Rücken anonym an. Nun drohen Elis Lügen aufzufliegen - was nicht nur ihn, sondern auch Ria, die von allem weiß und Eli deckt, den Job kosten könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Roth (Dr. Cal Lightman) Kelli Williams (Dr. Gillian Foster) Brendan Hines (Eli Loker) Monica Raymund (Ria Torres) Kevin Tighe (Fletcher Bellwood) Currie Graham (Eric Kuransky) Tim Guinee (Alec Foster) Originaltitel: Lie to Me Regie: Seith Mann Drehbuch: Samuel Baum, Tom Szentgyorgyi Kamera: Alan Caso Musik: Doug DeAngelis Altersempfehlung: ab 12