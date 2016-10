RTL II 09:00 bis 11:00 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Mandy (34) und Nicole (22) die Familien D 2010 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die 34-jährige Mandy ist ein flexibles Multitalent. Sie versorgt sechs Kinder, studiert Webdesign und führt mit ihrem Lebensgefährten Thomas (36) eine glückliche Beziehung. Seit sieben Jahren leben Mandy und Thomas in ihrer Patchworkfamilie. Mandy brachte drei Söhne mit in die Beziehung, drei gemeinsame Kinder folgten bis jetzt. Übermäßige Sauberkeit in der Wohnung ist nicht wichtig - viel bedeutender sind gemeinsame Unternehmungen und gute Laune. Mandy und Thomas lieben Computerspiele und auch die älteren drei Söhne sitzen gern am Computer. Das hindert die Familie aber nicht, sonntags gemeinsam in die Kirche zu gehen, vor dem Essen zu beten und beim Pfarrer Musikunterricht zu nehmen. In Nicoles 4-Zimmer-Wohnung kann man vom Boden essen. Die 22-Jährige ist seit zehn Monaten mit dem gleichaltrigen Jan-Niklas zusammen und sieht sich am Ziel ihrer Träume. Während Nicole als Hausfrau für Sauberkeit, Essen und die Erziehung ihrer zwei Jahre alten Tochter Fiona sorgt, verdient ihr Freund als Landschaftsgärtner den Lebensunterhalt. Ordnung und ein gepflegtes, sauberes Zuhause haben für Nicole Priorität. Wenn der Mutter nachts einfällt, dass noch dreckiges Geschirr in der Spüle steht, steht sie noch mal auf und räumt alles auf. Nicoles großer Wunsch ist ein weiteres Kind, an eine Ausbildung oder eine Berufstätigkeit denkt die junge Mutter nicht. Jetzt tauschen die familienorientierte Nicole und Multitalent Mandy für einige Tage die Familien. Wird die ordnungsliebende Nicole sich in der aktiven Patchworkfamilie von Mandy wohl fühlen? Und was erlebt die selbstbewusste Mandy bei Nicoles Freund Jan-Niklas und der kleinen Fiona? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch