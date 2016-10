RTL II 08:00 bis 09:00 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Erhöhter Reifendruck D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Carsten Stahl und sein Team werden von einem jungen Mann beauftragt. Seine große Liebe hat ihn urplötzlich verlassen und er möchte wissen, was dahinter steckt. War es die Eifersucht des 22-Jährigen oder hat sie vielleicht einen neuen Partner gefunden? Das Ehepaar Wolloscheck soll die Wahrheit herausfinden. Im Zuge der Ermittlungen stellt sich heraus, dass die attraktive Kfz-Mechanikerin schwanger ist und offenbar auch Kontakte zu ihren Kollegen pflegt. Welche Rolle spielen die Kfz-Kollegen tatsächlich? Um einen genauen Einblick in die komplizierte Situation zu bekommen, schleust sich Stefan Wolloscheck als Praktikant in die Kfz-Werkstatt ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

