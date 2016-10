RTL 01:50 bis 02:40 Krimiserie CSI: Vegas Folge: 322 Noch wildere Mädchen CDN, USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Morgan, Finn und Sara haben das große Los gezogen: Sie dürfen zur jährlichen CSI-Konferenz, welche einige Vorzüge zu bieten hat. Doch während des Vortrages von Dr. Jane steht plötzlich ein Amokläufer auf der Bühne und schießt in die Menge. Direkt nach den tödlichen Schüssen wird das Hotel von Spezialkräften gründlich durchsucht. Sara, Morgan und Finn sind unverletzt geblieben. Finn steckt allerdings mit Mark, der von dem Schützen schwer getroffen wurde, in einem Fahrstuhl fest. Währenddessen hat das CSI-Team auf einer verlassenen Baustelle einen in Salzsäure aufgelösten Leichnam gefunden. Obwohl von dem Opfer nicht mehr allzu viel übrig ist, können ihn die Ermittler über DNS aus seinem Knochenmark identifizieren. Es handelt sich um Paul Carson, einen Wachmann des Hotels, in dem die Konferenz stattfindet. Er ist seit drei Tagen verschwunden, seine Schlüsselkarte wurde aber erst vor wenigen Stunden benutzt. Schnellstmöglich versuchen Greg und D.B. zu ermitteln, ob der Amokschütze auch für den Tod des Wachmanns verantwortlich ist. Zu ihrem Entsetzen stellen die Ermittler fest, dass der Wachmann von Cliff Ballard umgebracht wurde, der noch im Hotel unterwegs ist. Ballard, ein ehemaliger CSI-Kollege aus Baltimore, war wegen Beweisfälschung zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden, nachdem ein Team von CSI-Experten die Unregelmäßigkeiten bei seinen Ergebnissen aufgedeckt hatte. Er hat bereits einige der Mitglieder der damaligen Prüfungskommission erschossen, als Greg erkennt, dass auch Sara zu dieser Kommission gehörte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ted Danson (D.B. Russell) George Eads (Nick Stokes) Jorja Fox (Sara Sidle) Eric Szmanda (Greg Sanders) Elisabeth Shue (Julie Finlay) Robert David Hall (Dr. Al Robbins) Wallace Langham (David Hodges) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Frank Waldeck Drehbuch: Anthony E. Zuiker, Melissa R. Byer Kamera: Christian Sebaldt Altersempfehlung: ab 16