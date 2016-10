sixx 00:05 bis 00:55 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Was zählt ist die Liebe USA 2012 2016-10-10 03:40 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Am Valentinstag geht es hoch her am Seattle Grace: Owen konfrontiert Cristina damit, dass er ausziehen möchte und verletzt sie damit sehr. Währenddessen schwebt Bailey auf Wolke sieben: Ben hat sie zu einem romantischen Abendessen eingeladen, doch eine Patientin mit schweren Krampfanfällen geht vor. Zusammen mit Meredith versucht Bailey der Frau zu helfen. Durch einen tragischen Unfall wird Lexie klar, dass sie Mark ihre wahren Gefühle gestehen muss und fährt zu ihm ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Eric Dane (Dr. Mark Sloan) Chyler Leigh (Dr. Lexie Grey) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Rob Corn Drehbuch: Shonda Rhimes, Jeannine Renshaw Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12