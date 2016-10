sixx 17:30 bis 18:25 Serien Hart of Dixie Das Männer-Heilfasten USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Wade und Vivian haben ein Date. Doch Wade macht sich Sorgen, dass ihr Exmann noch immer versucht, sie zurückzugewinnen, denn während ihres Treffens schreibt er ihr immer wieder Nachrichten In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Bilson (Dr. Zoe Hart) Jaime King (Lemon Breeland) Cress Williams (Lavon Hayes) Wilson Bethel (Wade Kinsella) Kaitlyn Black (Annabeth Nass) Tim Matheson (Dr. Brick Breeland) Scott Porter (George Tucker) Originaltitel: Hart of Dixie Regie: Rebecca Asher Drehbuch: Kendall Sand Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Jeremy Adelman