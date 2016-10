RTL NITRO 20:15 bis 20:45 Fußball Fußball bei RTL NITRO: European Qualifiers - Niederlande - Frankreich Countdown D 2016 Stereo Live Merken Spanien, Italien, Niederlande, Frankreich und Luxemburg - die europäische Fußball-Elite greift bei RTL NITRO an. Mit dem Top-Spiel "Schweden gegen Niederlande" startet RTL NITRO in den spannenden Wettbewerb, in dem sich nur die 13 besten von insgesamt 54 europäischen Teams WM-Tickets erkämpfen können. Der FIFA World Cup wird vom 14. Juni bis zum 15. Juli 2018 in Russland stattfinden. RTL NITRO zeigt exklusiv folgende Spitzenspiele: 06.09.2016: Schweden - Niederlande 06.10.2016: Italien - Spanien 10.10.2016: Niederlande - Frankreich 13.11.2016: Luxemburg - Niederlande In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Markus Kavka Gäste: Gäste: Steffen Freund