RTL NITRO 16:10 bis 16:55 Actionserie Renegade - Gnadenlose Jagd Die Schönheitsfarm des Dr. Lord USA 1995 2016-10-11 10:40 Live TV Merken Bobby ist in seiner Hausbank und hat gerade sein Erspartes auf sein Konto eingezahlt, als das FBI eintritt und verkündet, dass es alle Konten gesperrt hat. Dieser Schritt sei notwendig, da der Bankdirektor Ted Radford mit 150 Millionen Dollar in der Tasche auf der Flucht ist. Bobby und Reno machen sich auf die Suche nach dem Mann und können ihn in einem Luxushotel in Mexiko ausfindig machen. Das Besondere dort ist, dass man sich ein neues Gesicht operieren lassen kann. Dieser Tatsache ist auch Reno nicht ganz abgeneigt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorenzo Lamas (Reno Raines) Branscombe Richmond (Bobby Six Killer) Kathleen Kinmont (Cheyenne Phillips) John Bennett Perry (Ted Radford) Barbara Niven (Tammi Williams) Edward Bell (Dr. Prentice Lord) Traci Adell (Darla) Originaltitel: Renegade Regie: Michael Vejar Drehbuch: B.J. Nelson Kamera: Kenneth L. Gibb Musik: Roger Neil, Mike Post