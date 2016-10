Super RTL 18:15 bis 18:45 Trickserie King Julien Der Doppelgänger USA 2014 2016-10-17 12:55 Stereo HDTV Live TV Merken King Julien hat eine schwierige Aufgabe vor sich. Es findet das alljährliche Krokodiltreffen statt, bei dem es darum geht, einen Friedensvertrag auszuhandeln. Da er weiß, dass Krokodile sehr gefährlich sind, versucht er einen Doppelgänger zu finden, der für ihn an dem Treffen teilnimmt. Und tatsächlich wird er fündig: Wahnsinns-Stefan soll seine Rolle übernehmen. Ob das eine gute Idee ist? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: All Hail King Julien Altersempfehlung: ab 6