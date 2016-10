Super RTL 14:20 bis 14:45 Trickserie Dragons - Auf zu neuen Ufern Folge: 45 Thor Knochenbrecher USA 2015 Stereo HDTV Live TV Merken Als Gothi Fischbein in Hypnose versetzt, um seine Allergie zu heilen, pfuscht Rotzbakke dazwischen. Er lässt Fischbein zum großen Wikinger-Krieger werden, der furchtlos und für jede Rauferei zu haben ist. Als "Thor Knochenbrecher" legt er sich nun sogar mit Haudrauf an. Hicks ist verzweifelt. Er will den alten Fischbein zurück... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: DreamWorks Dragons - Race to the Edge Altersempfehlung: ab 6