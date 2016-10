Super RTL 11:55 bis 12:25 Trickserie Tom und Jerry Tom als Muskelkater / In einer anderen Nacht / Besuch für Tom / Tom wird geblitzt USA 1941-1958 Stereo HDTV Merken 1. Geschichte: Tom verbringt mit einer attraktiven Katzendame einen Tag am Meer. Alles scheint perfekt zu verlaufen bis seine Angebetete die Bodybuilder entdeckt, die ihr Training am Strand absolvieren. Ob Tom da mithalten kann? 2. Geschichte: Tom sieht in der Zeitung eine Annonce, in der eine ältere Dame eine Katze als Reisebegleitung sucht. Sofort macht er sich auf den Weg zu der angegebenen Adresse und erstarrt vor Schreck, als er die alte Dame sieht...es handelt sich um eine Hexe. 3. Geschichte: Tom bekommt Besuch von seinem Cousin George, welcher tierische Angst vor Mäusen hat. George zuliebe nagelt er Jerrys Mäuseloch zu... 4. Geschichte: Tom schleicht sich zum Kühlschrank und klaut ein großes Stück Fleisch. Um seine Tat zu vertuschen lenkt er den Verdacht auf Spike. Der Plan geht auf und Spike wird aus dem Haus geworfen. Doch Tom hat die Rechnung ohne Jerry gemacht...dieser hat Toms Übeltat nämlich auf Fotos festgehalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom & Jerry Altersempfehlung: ab 6