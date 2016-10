Super RTL 09:55 bis 10:25 Trickserie Der gestiefelte Kater - Abenteuer in San Lorenzo Folge: 25 Die Münze USA 2015 Stereo HDTV Live TV Merken Mit dem Balli des Maulwurfkönigs scheint der Schatz im Schatzhaus endlich wieder komplett zu sein und der Schutzzauber von San Lorenzo müsste wieder hergestellt werden können. Doch leider stellt sich heraus, das noch ein weiterer Gegenstand fehlt: Eine Münze, die der gestiefelte Kater einst "als Andenken" mitgenommen hat und die sich mittlerweile im Besitz der bösen Herzogin befindet. Nun muss der Kater losziehen, um sich die Münze zurück zu holen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Adventures of Puss in Boots Regie: Ben Juwono Musik: Shawn Patterson Altersempfehlung: ab 6