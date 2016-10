Super RTL 08:00 bis 08:30 Trickserie Der gestiefelte Kater - Abenteuer in San Lorenzo Die verborgene Stadt USA 2015 Stereo HDTV Wieder da Live TV Merken Der gestiefelte Kater gelangt mit Hilfe eines Zauberspruchs in die verborgene Stadt 'San Lorenzo'. Dort lernt er nicht nur die vielen Einwohner kennen, sondern entdeckt auch den magischen Schatz der Stadt. Dulcinea, eine junge Katze, erklärt ihm, dass ein Zauber auf dem Schatz liegt. Er macht die Stadt unsichtbar für Diebe. Doch versehentlich bricht der gestiefelte Kater den Zauber. Sofort gelangen das Böse in die Stadt. Kann der gestiefelte Kater San Lorenzo beschützen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Adventures of Puss in Boots Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 412 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 172 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 172 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 172 Min.