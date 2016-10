Super RTL 06:10 bis 06:25 Trickserie Cleo und die Kunstpiraten Das Porträt der Königin CDN 2010 Stereo HDTV Live TV Merken Die Piraten sind auf der Rembrandt-Insel gelandet. Von Anfang an kommt es Cleo so vor, als sei sie schon einmal dort gewesen. Sie kann sie jedoch nicht mehr daran erinnern. Erst als sie in einem Haus, in dem offensichtlich ein Porträtmaler wohnt, auf ein Porträt von ihr stoßen, klärt sich alles: Das Haus gehört dem Porträtmaler Gustav, der vor vielen Jahren Cleo schon einmal als Prinzessin gemalt hat. Jetzt hat er von Königin Chromania den Sonderauftrag erhalten, nur noch ihr Konterfei zu malen, was er allerdings nie fertiggestellt hat. Heimlich malt er nun ein Bild von Cleo, das sie gut verpackt mitnehmen wollen. Admiral Carl nimmt es jedoch an sich, in dem Glauben, es wäre das Porträt von Königin Chromania... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pirates - Adventures in Art

