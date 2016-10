RTL Plus 22:40 bis 23:30 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Folge: 38 Rache D 1998 Stereo Merken Von Marc unter Drogen gesetzt, baut Sonja einen schweren Unfall und erliegt wenig später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Die verzweifelte Uschi zeigt Marc Schneider an, doch obwohl Daniel Fuchs' Nachforschungen ergeben, dass Sonja die Drogen nur von Marc bekommen haben kann, ist diese Tatsache nur sehr schwer zu beweisen. Schließlich findet Horst-Wolfgang in Sonjas Tagebuch einen Hinweis auf Marcs Drogenversteck, so dass Daniel Marc Schneider verhaften kann. Uschi, die inzwischen wieder in Reutlitz ist, hofft auf eine gerechte Bestrafung des Mörders ihrer Tochter. Doch dann wird Marc aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Für Uschi bricht eine Welt zusammen, und sie beschließt, das Recht erneut selbst in die Hand zu nehmen. Sie fordert von Walter die Patronen aus Gorans Pistole, die sie tatsächlich unbemerkt aus dem Gefängnis herausbringen kann, da Jutta sie aus Pietätsgründen am Tag von Sonjas Beerdigung nicht kontrolliert. Am Grab ihrer Tochter erschießt Uschi Marc Schneider. Horst-Wolfgang bleibt fassungslos zurück, während Uschi abgeführt wird. Unterdessen muss Evelyn Kaltenbach erkennen, dass sie, trotz ihrer Position als Gefängnisdirektorin, Susanne bei ihrem Kampf gegen die behördliche Unbeweglichkeit nicht helfen kann. In der Hoffnung, zukünftig mehr für das Wohl der Inhaftierten tun zu können, quittiert Evelyn den Dienst in Reutlitz und übernimmt eine Position im Ministerium. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Ursula "Uschi" König) Cheryl Shepard (Susanne Teubner) Christiane Reiff (Ilse Brahms) Brigitte Renner (Margarethe "Mutz" Korsch) Isabella Schmid (Ilona "Lollo" Kühne) Katja Strobel (Martina "Tina" Tielmann) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Bodo Schwarz, Dagmar von Chappuis Drehbuch: Peter Balke Kamera: Zbynek Dario Sedo, Gert Stallmann