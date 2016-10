RTL Plus 21:55 bis 22:40 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Folge: 37 Mütter und Töchter D 1998 Stereo Merken Uschi freut sich, dass sie zu Sonjas Geburtstag Hafturlaub von Evelyn bekommt. Sie hat sich fest vorgenommen, ihre Tochter ab sofort nicht mehr zu bevormunden und Sonjas Entscheidungen zu akzeptieren. Sonja trennt sich unterdessen von Marc Schneider, weil der sie zu pornografischen Aufnahmen zwingen will. Zuhause kommt es zwischen Mutter und Tochter zur ersten echten Annäherung seit langer Zeit, und die gemeinsame Geburtstagsfeier wird ein großer Erfolg. Auch Susanne versucht, ihrer Tochter Nina nahekommen zu können, denn sie fürchtet, dass Nina der Belastung ihrer bevorstehenden Aussage nicht gewachsen ist. Dr. Maybach ist der Überzeugung, dass eine gemeinsam mit Susanne verbrachte Zeit Nina bei dem schweren Schritt sehr helfen würde. Susanne bittet daraufhin Evelyn für dieses Vorhaben um Unterstützung. Doch erst einmal stehen Marlies, die das Sorgerecht für Nina hat, sowie die noch ausstehende behördliche Genehmigung dem Wiedersehen von Mutter und Tochter im Wege. Sonja hat unterdessen ein Einschreiben von Marc erhalten, in dem er 10.000 Mark für diverse Leistungen von ihr verlangt. In der Hoffnung die Sache aus der Welt schaffen zu können, macht Sonja einen Termin mit ihm. Trotz ihrer Befürchtungen lässt Uschi ihre Tochter zu der Verabredung mit Marc gehen - eine fatale Entscheidung, wie sich nur allzu bald zeigt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Freier (Ursula "Uschi" König) Cheryl Shepard (Susanne Teubner) Christiane Reiff (Ilse Brahms) Brigitte Renner (Margarethe "Mutz" Korsch) Isabella Schmid (Ilona "Lollo" Kühne) Katja Strobel (Martina "Tina" Tielmann) Katy Karrenbauer (Christine Walter) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Bodo Schwarz, Dagmar von Chappuis Drehbuch: Peter Balke Kamera: Zbynek Dario Sedo, Gert Stallmann

Jetzt im TV Snooker

Sport

Eurosport 20:00 bis 22:55

Seit 147 Min. Taffe Mädels

Actionfilm

Sat.1 20:15 bis 22:30

Seit 132 Min. Matrix

SciFi-Film

kabel eins 20:15 bis 22:55

Seit 132 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 87 Min.