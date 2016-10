tagesschau24 00:00 bis 00:30 Reportage Knast der Hoffnung - Therapie statt Strafe Knast der Hoffnung - Therapie statt Strafe D 2016 Live TV Merken Diebstahl, Raub und Körperverletzung. Wenn Jugendliche im Gefängnis sitzen, haben sie meist eine lange kriminelle Karriere hinter sich. Das gilt auch für Simon und Fabian. Sie haben alle Warnschüsse ignoriert, bis der Richter die 19-Jährigen für eine lange Haftstrafe hinter Gitter schickte. Jahre saßen sie in der Jugendstrafanstalt Arnstadt. Was ist dort aus ihnen geworden? Welche Auswirkungen hat das Knastleben auf die einsitzenden Jugendlichen? Bekommen sie hier eine Chance auf einen Neuanfang? Und nutzen sie sie? Laut Statistik werden 73 Prozent aller jungen Straftäter in Thüringen rückfällig. Damit ist der Freistaat im bundesweiten Vergleich keine Ausnahme. Autorin Stephanie Wätjen hat die beiden Gefangenen Simon und Fabian über Monate in der Jugendstrafanstalt Arnstadt begleitet. Fortschritte und Rückschläge mit ihnen erlebt. In der neu gebauten Jugendstrafanstalt setzt die Landesregierung konsequent auf das Prinzip Erziehen und Therapieren statt Strafen. Das Gefängnis ist das wohl modernste in Deutschland. Rund 180 Gefangene leben dort in vier geräumigen Hafthäusern mit eigenen Freihof und Einzelzellen mit Fernseher. Zu Werkstätten mit verschiedenen Ausbildungsangeboten kommen viele Therapie- und Freizeitangebote. Der Film begleitet die Protagonisten auf ihrem Weg in die Freiheit und erlebt hautnah, ob Fabian und Simon den Neuanfang schaffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Exakt - Die Story Regie: Stephanie Wätjen