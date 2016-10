tagesschau24 20:15 bis 21:15 Talkshow Anne Will Friedensgespräche abgebrochen - Ist Aleppo verloren? D 2016 Stereo 16:9 Merken Nachdem die USA die Friedensgespräche mit Russland aufgekündigt haben, ist eine Waffenruhe in Syrien in weite Ferne gerückt. Washington und Moskau geben sich gegenseitig die Schuld. Wie kann man das Sterben in Aleppo beenden? Haben die USA in Syrien versagt? Kann nur Russland das Assad-Regime stoppen? Zu Gast bei Anne Will: Wladimir M. Grinin, russischer Botschafter in Deutschland Norbert Röttgen (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestags John Kornblum, früherer US-Botschafter in Deutschland Katharina Ebel, Nothilfe-Koordinatorin der Organisation SOS-Kinderdörfer Harald Kujat, General a.D. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Wladimir M. Grinin (Russischer Botschafter in Deutschland), Norbert Röttgen (Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestags, CDU), John Kornblum (früherer US-Botschafter in Deutschland), Katharina Ebel (Nothilfe-Koordinatorin der Organi Originaltitel: Anne Will