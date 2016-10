VOX 20:15 bis 21:15 Serien Club der roten Bänder Die Expedition D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Der Club der roten Bänder ist endlich komplett: Leo ist der Anführer, Jonas der zweite Anführer, Toni der Schlaue, Alex der Hübsche, Hugo ist der gute Geist und Emma das Mädchen! Und es wartet auch schon gleich eine erste, schwierige Herausforderung auf die Gruppe: Leo wehrt sich vehement dagegen, eine weitere Chemotherapie zu machen. In der Hoffnung, Leo davon zu überzeugen, dass er nicht aufgeben darf und weiter gegen seine Krankheit kämpfen muss, beschließen die Freunde in einer heftigen Gewitternacht, eine heimliche Exkursion durch das Krankenhaus zu unternehmen, die ein ganz besonderes Ziel haben soll. Wie wird Leo darauf reagieren? Und was ist, wenn sie bei ihrem unerlaubten nächtlichen Streifzug durch das Krankenhaus erwischt werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Oliver Schultz (Leo) Damian Hardung (Jonas) Ivo Kortlang (Toni) Timur Bartels (Alex) Nick Julius Schuck (Hugo) Luise Befort (Emma) Originaltitel: Club der roten Bänder Regie: Richard Huber Drehbuch: Arne Nolting, Jan-Martin Scharf