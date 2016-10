VOX 18:00 bis 19:00 Dokusoap Hautnah: Die Tierklinik Europäisch Kurzhaar-Katze "Piggeldy" / Deutsche Dogge "Hermine" / Ratte "Georg" + Wildvogel D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Heute geht es um die folgenden Fälle: Europäisch Kurzhaar-Katze 'Piggeldy': Dr. Uwe Zimmermann traut seinen Ohren kaum: Seine heutige Patientin ist bereits 18 Jahre alt - ziemlich alt für eine Europäisch Kurzhaar-Katze! Doch "Piggeldy" ist nicht etwa wegen Gelenkbeschwerden in der Tierklinik, sondern hat Schwierigkeiten mit der Atmung. Mit dem Endoskop will der erfahrene Tierarzt herausfinden, was dahinter stecken kann und dabei macht er eine unschöne Entdeckung... Deutsche Dogge 'Hermine': "Hermine" ist eine fünfjährige deutsche Dogge. Seit kurzem geht es der Hündin zusehends schlechter. "Hermine" kann sich kaum auf den Beinen halten und atmet schwer. Klinikleiter Dr. Dirk Remien soll sich die Patientin anschauen. Bei den Berichten von "Hermines" Vergangenheit ist selbst der erfahren Tierarzt schockiert - die Hündin hat bereits einiges durchmachen müssen. Doch es kommt noch schlimmer: Bei der Ultraschalluntersuchung macht der Klinikleiter eine schlimme Entdeckung... Ratte "Georg" + Wildvogel: Ein Vater kommt mit der Ratte seiner Tochter in die Tierklinik. Das Nagetier leidet an Atemproblemen. Tierärztin Dr. Cornelia Grebe kümmert sich rührend um den kleinen Patienten. Doch das ist noch nicht alles: Der tierliebe Besitzer hat auch noch einen schwer verletzen Vogel mitgebracht, den er apathisch auf der Straße gefunden hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hautnah: Die Tierklinik