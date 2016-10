SWR 22:00 bis 22:30 Quiz Sag die Wahrheit Die SWR Rateshow D 2016 2016-10-10 03:55 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken "Kleine Steinchen ganz groß" heißt das Motto der ersten Runde, denn eine der drei Kandidatinnen kreiert aus Glassteinchen riesengroße Mosaikbilder. Damit bestückt sie Treppenaufgänge, Badeanstalten und ganze Wände von Privathäusern. Gebucht wird die Mosaikkünstlerin weltweit. Skifahren im Sand geht, wie ein Kandidat in Runde zwei beweist. Er wedelt in Namibia die Sanddünen hinunter und will sich jetzt im Wüsten-Langlauf probieren. Inzwischen bringt er auch anderen das Skifahren im heißen Sand bei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Antwerpes Gäste: Gäste: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Smudo, Pierre M. Krause Originaltitel: Sag die Wahrheit