SWR 20:15 bis 21:45 Komödie Die Aufnahmeprüfung D 2012 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die alleinerziehende Susanne Meissner hat in dem sympathischen Markus endlich einen neuen Mann fürs Leben gefunden. Doch als sie ihn nach langem Zögern ihren drei Sprösslingen vorstellt, stößt der arme Kerl auf blanke Ablehnung. Kein Wunder, handelt es sich bei Markus doch ausgerechnet um den ungeliebten Mathelehrer ihres pubertierenden Sohnes Toni. Bei einem gemeinsamen Urlaub in Tirol sollen die Kids ihn besser kennenlernen. Aber vor allem Toni lässt nichts unversucht, um den Neuen seiner Mutter zu vergraulen. Zu allem Überfluss taucht dann auch noch Susannes eifersüchtiger Exmann auf und stiftet jede Menge Unruhe. - Birge Schade, Jan-Gregor Kremp und Herbert Knaup bilden in der Familienkomödie "Die Aufnahmeprüfung" von Erfolgsregisseur Peter Gersina ein nicht ganz unkompliziertes Trio. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Birge Schade (Susanne Meissner) Jan-Gregor Kremp (Markus Sedlow) Herbert Knaup (Ferdinand Meissner) Til Schindler (Toni Meissner) Alina Strauss (Valerie Meissner) Lilly Forgách (Krankenschwester) Ilse Neubauer (Anni Süßmayer) Originaltitel: Die Aufnahmeprüfung Regie: Peter Gersina Drehbuch: Jens Urban Kamera: Carsten Thiele Musik: Egon Riedel Altersempfehlung: ab 6