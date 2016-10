SWR 16:05 bis 17:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Mein Grüner Daumen: Schutzmaßnahmen gegen den Frostspanner / Die Kochoriginale: Kochen mit Martina und Moritz - Zwiebelfleisch: wenig Arbeit, viel Genuss / Kaffee-oder-Tee Quiz / Besser leben: Offenes WLAN - HotSpots: Gästezugang D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Mein Grüner Daumen: Schutzmaßnahmen gegen den Frostspanner Mit Werner Ollig, Gartenakademie Rheinland-Pfalz Heute geht es um einen Übeltäter der besonderen Sorte. Er lebt bei uns im Garten und schädigt im Frühjahr die Obstbäume. Unser Thema heute ist der Frostspanner, den man genau jetzt im Oktober bekämpfen kann und sollte. Werner Ollig von der Gartenakademie Rheinland-Pfalz ist da und zeigt, wie das geht. Die Kochoriginale Kochen mit Martina und Moritz: Zwiebelfleisch - wenig Arbeit, viel Genuss Mit Martina Meuth und Bernd "Moritz" Neuner-Duttenhofer Es ist grundsätzlich eine gute Idee, Fleisch und Zwiebeln miteinander zu verarbeiten. Dabei entsteht immer ein herzhaftes Gericht - kräftig gewürzt und mit viel Soße. Für die einen ist Zwiebelfleisch ein fester Begriff, eine typische Zubereitung. Andere wiederum meinen, darunter könne man jede Art von Fleisch verstehen, die mit viel Zwiebeln zubereitet wird. Wir schließen uns einfach letzterer Auffassung an. Denn so lässt sich Vieles auf das Vorzüglichste miteinander kombinieren. Kaffee-oder-Tee Quiz Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Besser leben: Offenes WLAN - HotSpots - Gästezugang Mit Andreas Reinhardt, Multimedia-Fachjournalist Wer möchte schon als unfreundlich gelten, wenn man Gästen und Freunden den Zugang ins Internet über den eigenen Router verwehrt, weil man sein Passwort nicht jedem geben möchte. Abhilfe schafft hier ein Gast-WLAN Zugang. Wie man den bei sich einrichten kann und welche Vorteile so ein Gastzugang bietet, zeigt und erläutert Multimedia Experte Andreas Reinhardt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martin Seidler Gäste: Gäste: Werner Ollig (Gartenakademie Rheinland-Pfalz), Martina Meuth (Moderatorin), Bernd "Moritz" Neuner-Duttenhofer (Moderator), Andreas Reinhardt (Multimedia-Fachjournalist) Originaltitel: Kaffee oder Tee