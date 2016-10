SWR 11:35 bis 12:25 Dokumentation Das Waisenhaus für wilde Tiere Abenteuer Afrika D 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Die beiden Löwen Sian und Trust haben Grund zur Freude: Sie sind die erste Station auf der großen Fütterungstour. Sechs Mal wöchentlich beginnt um 9.00 Uhr die Futterrunde. Liefern darf immer ein Trupp Volontäre, heute unter Aufsicht von Harnas-Mitarbeiter Johan. Sian ist eine Handaufzucht und duldet Menschen in seiner Nähe. Aber sobald Fleisch im Spiel ist, erwacht das Raubtier in ihm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Waisenhaus für wilde Tiere